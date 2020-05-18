رياضة | الاتفاق يغتال أحلام وليد أزارو ويعلن رحيله

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق يغتال أحلام وليد أزارو ويعلن رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق الانفاق السعودي انتهاء إعارة الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والمعار إليه من النادي الأهلي في يناير الماضي.

وكشف خالد العطوي المدير الفني للاتفاق السعودي على أن جميع اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق سيبقون إلا المغربي وليد أزارو والذي سيعود للنادي الأهلي.

وأكد العطوي في تصريحات عبر صحيفة الاقتصادية السعودية على أن جميع اللاعبين الأجانب سيبقون في الفريق حيث يسعى للحفاظ على استقراره إلا المهاجم المغربي.

وتابع العطوي في التصريحات الصحفية :"نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدورى حتى نهاية إعارته".

وانتقل أزارو لصفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي حيث شارك في ٧ مباريات سجل خلالهم ٣ أهداف وصنع هدف أخر.

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وفي جانب آخر ازداد الحديث في الفترة الأخيرة حول المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي ومستقبله الفترة القادمة.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف النادي الأهلي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أزارو في الصيف القادم وعلى رأسهم نادي الاتفاق الذي أظهر رغبة كبيرة في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.

كما أكد وكيل أعمال أزارو أنه يملك عروض من الدوري التركي والدوري البلجيكي لضمه في الصيف القادم.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب رينيه فايلر مدرب الأحمر والذي أكد أنه لا يريد اللاعب.

وقد شارك وليد أزارو في 18 مباراة حتىى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.