رياضة | عاجل.. خطوة جديد تقرب برشلونة من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة جديد تقرب برشلونة من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من إتمام صفقة لطالما طال إنتظارها وطالبت بها جماهير الفريق من أجل تدعيم الصفوف بنجوم الصف الأول للمساعدة في الحصول على البطولات المختلفة .

برشلونة يقترب من الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أكدت وجود مفاوضات جادة بين إدارة البلوجرانا وإدارة إنتر ميلان الإيطالي لإتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقالت " موندو ديبورتيفو " أن لاعباً كتالونياً من الممكن أن يتم إقحامه في الصفقة وهو البرازيلي رافينيا ألكانتار والذي يلعب حالياً معار لفريق نادي سيلتا فيجو.

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وتم إدراج إسم رافينيا لانه من اللاعبين الموجودين في قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء بالبيع النهائي أو الدخول في عقد صفقات تبادلية مع أندية أخرى .

وأكدت الصحيفة إلى أن النيراتزوي من الأندية المحبذة لرافينيا ومن الممكن أن يوافق على العرض ويدخل ضمن صفقة لاوتارو خاصة وأن اللاعب سبق وأن إرتدى قميص العملاق الإيطالي لمدة نصف موسم في يناير 2018 .

وما يضيف للعلاقات إرتياحية أن إدارة الإنترنت تابعت أداء اللاعب في سيلتا فيجو ما جعل إسمه مطروحاً على طاولة المفاوضات من أجل إمكانية إدراجه وضمه في عملية حصول البلوجرانا على مارتينيز .

يذكر أن رافينيا قد لعب في الدوري الإيطالي عام 2018 مع إنتر ميلان معاراً من برشلونة 17 مباراة في الكالتشيو سجل هدفين ساعد بهم فريقه للعودة والمشاركة من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .