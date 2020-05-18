اخبار الرياضه

رياضة | هكذا يستعد محمد صلاح لعودة البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هكذا يستعد محمد صلاح لعودة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد لاعبي البريميرليج كل على طريقته لاستئناف المسابقة مرة أخرى بعد التوقف بسبب فيروس .

 

ويواصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي، استعداداته المنزلية تمهيدًا لاستئناف منافسات المسابقة خلال الفترة المقبلة.

 

Advertisements

وقام صلاح  بنشر صورة جديدة، أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر فيها أثناء ممارسته ركوب الدراجات للمحافظة على لياقته البدنية، وليكون بالصورة المثلى حال عودة المسابقة مرة أخرى.

 

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان سابق إلى اقتراب موعد استئناف النشاط الرياضي، بعد فتح التدريبات الفردية للأندية المشاركة في ، إذ أعلن الموعد المقترح مطلع يونيو المقبل لاستئناف البطولة.

يشار أن انتقل صلاح إلى ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي في موسم 2017، وحصد العديد من الجوائز مع ليفربول أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019. 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا