رياضة | هكذا يستعد محمد صلاح لعودة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هكذا يستعد محمد صلاح لعودة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد لاعبي البريميرليج كل على طريقته لاستئناف المسابقة مرة أخرى بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويواصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، استعداداته المنزلية تمهيدًا لاستئناف منافسات المسابقة خلال الفترة المقبلة.

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وقام صلاح بنشر صورة جديدة، أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يظهر فيها أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات للمحافظة على لياقته البدنية، وليكون بالصورة المثلى حال عودة المسابقة مرة أخرى.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان سابق إلى اقتراب موعد استئناف النشاط الرياضي، بعد فتح التدريبات الفردية للأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي، إذ أعلن الموعد المقترح مطلع يونيو المقبل لاستئناف البطولة.

يشار أن انتقل صلاح إلى ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي في موسم 2017، وحصد العديد من الجوائز مع ليفربول أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019.