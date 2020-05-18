رياضة | تفاصيل اقتراب عودة الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اقتراب عودة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت أندية الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " من العودة للتدريبات الجماعية تمهيدا لعودة منافسات البطولة التي توقفت منذ شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ومنح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الضوء الأخضر لإدارة الدوري الممتاز الممتاز " بريميرليج " بالعمل بشكل جاد لتنفيذ برنامج عودة مشروع لاستكمال منافسات البطولة خلال الشهر المقبل مع عودة اللاعبين لتنفيذ برامج تدريبية منفردة والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية شهر مايو وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

بالإضافة إلي إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز " بريميرليج " وتعاون حكومي في تقديم الخدمات اللازمة بالملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هو متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

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ومن جانب آخر يأمل هاري كين قائد نادي توتنهام الإنجليزي في عودة التدريبات الجماعية قبل استئناف منافسات البريميرليج من جديد، في ظل توقفها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأفاد وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن الخميس إثر اجتماعه مع المسؤولين عن كرة القدم في البلاد، عن وضع "خطط لاستئناف اللعبة الاحترافية في إنكلترا"، على رغم عدم تحديد أيّ موعد رسمي لذلك حتى الآن.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز باستئناف النشاط الذي توقف منتصف آذار/مارس الماضي، في 12 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة.

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وأبدى كاين أمله في الانتقال من التدريبات الفردية إلى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع.

وقال في هذا الصدد لبرنامج إذاعي بريطاني: "لا أعتقد أن أحداً يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أنّ غالبية اللاعبين تتطلع قدماً للعب مجدداً بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضاً بأنه يجب أن نكون سالمين لأقصى درجة".

وتابع: "من خلال ما سمعته، بالطبع لم أرَ العديد من زملائي، الجميع بخير، نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه".

وكشف كاين أنّه خضع مع زملائه في النادي اللندني لفحوص أولية لكشف "كوفيد-19"، من دون تسجيل أيّ حالة إيجابية.

وأضاف: "قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب إلى مقر التدريب وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الاشخاص".

وتابع: "خضع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لفحوص الإثنين وجاءت كل النتائج سلبية وكان الأمر جيداً".

واعتبر قائد منتخب "الأسود الثلاثة" أنّ ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين: "يستحق أن يحمل اللقب لكن في ظلّ غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريباً، لم نشهد أوقاتاً مماثلة في حياتنا".