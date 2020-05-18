رياضة | الأهلي يسعى للحصول على مستحقات من الخارج بقيمة 75 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى للحصول على مستحقات من الخارج بقيمة 75 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مجلس الأهلي محاولاته الجادة والرسمية حاليًا لاسترداد ملايين الجنيهات المجمدة في الخارج، لدى عدة جهات مختلفة عربية منها وأجنبية .

وبدأت إدارة القلعة الحمراء في استعادة مبالغ كثيرة مستحقة ولم يتم تحصيلها منذ سنوات بسبب وجود نزاع قانوني بين النادي وعدة جهات خارجية.

و يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على متابعة هذا الملف بعناية مع الشئون القانونية في الأهلي ومجلس الإدارة، وكذلك مع المحامي السويسري مونتييري الذي يستعين به الأهلي في القضايا الخارجية.

وكشفت مصادر في الأهلي أنه يستحق له مليوني و500 ألف جنيه إسترليني لدى نادي ستوك الإنجليزي تتعلق بالقسط الثاني والأخيرة من صفقة انتقال رمضان صبحي للنادي الإنجليزي عام 2016.

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كما يستحق للأهلي مليون و400 ألف دولار لدى نادي النجم الساحلي التونسي خاصة بغرامة الأيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 وأستقر به المطاف حالياً في النجم الساحلي.

وتستحق للأهلي 100 ألف دولار لدى نادي الصفاقسي التونسي تتعلق بمبلغ قام مجلس الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر بتحويله للصفاقسي بالخطأ وكان من المقرر تحويله لنادي نيجيري عبارة عن حق رعاية في جونيور أجاي لاعب الأهلي والمُنتقل إليه من الصفاقسي.

ويتطلع مجلس الأهلي الحالي لاسترداد هذه المبالغ التي تصل قيمتها لـ75 مليون جنيه مصري تقريباً وهو مبلغ كبير سيساهم في إنعاش خزينة القلعة الحمراء، خاصة أنها تعاني نتيجة تفشي فيروس كورونا.