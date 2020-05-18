رياضة | تشيلسي يسعى للحفاظ على نجميه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسعى للحفاظ على نجميه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، أنه يمنىأن يتمكن من تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الشهر المقبل، لفترة قصيرة من أجل إنهاء الموسم المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا بنفس التشكيلة الحالية.

ينتهي تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط البرازيلي ويليان، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، في 30 يونيو.

ويرغب لامبارد في إنهاء الموسم بنفس العناصر التي بدأت المسابقة، إذ يحتل حالياً المركز الرابع، ويحلم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال لامبارد لموقع النادي: "لدينا بعض اللاعبين الكبار في هذا الموقف، لذا فإني أراقب هذا الأمر بجدية".

وأضاف: "اللاعبون الذين تنتهي عقودهم قدموا خدمات رائعة، ولديهم مشاعر رائعة نحو النادي، لكن بكل تأكيد هم يفكرون في أنفسهم فيما يتعلق بموقفهم، وضرورة اتخاذ القرار الصحيح".

وتابع: "أتمنى حدوث هذا النقاش حتى يصبح بوسعهم البقاء معنا، لأنه إذا لعبنا مرة أخرى، سأتمنى أن أملك نفس التشكيلة التي كانت جاهزة طوال الموسم، لكن سنرى كيف ستسير الأمور".

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واختتم: "الصحة والسلامة أهم شيء لكن يجب علينا التفكير أيضاً في حالة اللاعبين فيما يتعلق بالإصابات، وكيف يمكن أن نحاول المضي قدماً بينما لا نعرف موعداً محددًا لمباراتنا المقبلة".

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ومن جانب آخر أشارت تقارير صحفية، أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، يرغب في تعزيز هجومه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن، فإن لامبارد يرغب في التعاقد مع داريس ميرتينز لاعب نابولي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ميرتينز رفض تجديد عقده مع نابولي، ويرغب لامبارد في تعزيز هجومه بالتعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

وأتمت الصحيفة، أن لامبارد قد تواصل مع اللاعب من أجل معرفه رأيه في الانضمام للبلوز خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس على ضم ميرتينز كل من تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.