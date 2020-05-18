رياضة | تأجيل موعد التدريبات الجماعية في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل موعد التدريبات الجماعية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت اللجنة العلمية التابعة للحكومة الإيطالية في إقرار المبادئ التوجيهية للرياضات الجماعية في الوقت المناسب، وتقرر تأجيل موعد استئناف الأندية تدريباتها الجماعية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن الموافقة على بروتوكول جديد لفيروس كورونا ربما تُمنح اليوم الاثنين، ما سيؤدي لتأجيل تدريبات الفرق لمدة 24 ساعة.

وستكون الفرق قادرة على مواصلة التدريب بشكل فردي في معسكراتها، وهو الأمر المسموح به منذ الرابع من الشهر الجاري، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في تخفيف الغلق الشامل للبلاد الذي استمر لشهرين.

وكانت هناك نقطة خلاف بين الوزارة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورابطة الدوري، والأندية وهي أن يتدرب كل مجموعة اللاعبين والطاقم لمدة أسبوعين في العزل، وحقيقة أن أطباء الفرق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية عن العدوى المحتملة.

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ووفقا لـ"أنسا"، تقدمت رابطة الدوري الإيطالي باقتراح يتضمن إجراء المزيد من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا.

واشتكى وزير الرياضة فينشينزو سبادافورا مطلع هذا الاسبوع من طلبات متناقضة على ما يبدو من أندية دوري الدرجة الأولى لتخفيف بروتوكول فيروس كورونا.

وقال :"استئناف التدريبات الجماعية سيتم وفقا لبروتوكول لم نتقدم به لا أنا ولا اللجنة العلمية التابعة للحكومة ولكن، قبل شهر، تقدم لي به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والرابطة".

وأضاف :"أنا الآن متفاجئ لمعرفتي بأن الرابطة لديها صعوبات في تطبيق البروتوكول الذي تقدموا به، في الأغلب بسبب تراجع الأندية، ولكن هذا ليس شيئا طلبناه أدركوا الآن أن بعض الأندية لا يوجد لديها مرافق تدخل فيها العزل".

وخططت رابطة الدوري الإيطالي لاستئناف الدوري يوم 13يونيو المقبل وفقا لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة.