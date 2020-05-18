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همام طارق يشعل فتيل الفتنة داخل أروقة الدراويش

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الإثنين 18 مايو 2020

تسبب الدولي العراقي همام طارق في مشكلة كبيرة داخل أروقة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وذلك بسبب تجديد عقود بعض اللاعبين .

وعلم موقع " الخليج 365 " أن بعض لاعبي الفريق الأصفر رفضوا تمديد عقودهم مع الفريق وذلك بسبب ضعف المقابل المادي الذي قدمته الإدارة .

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وتنتهي عقود بعض اللاعبين مثل محمد الشامي وعماد حمدي بنهاية الموسم الجاري ورفض الثنائي تمديد عقودهم بسبب عقد العراقي همام طارق.

ويحصل المحترف العراقي على مبلغ 6 مليون جنية كراتب سنوي وهو المبلغ الذي يرى زملائه أنه كبير للغاية ومبالغ فيه .

وطالب بعض اللاعبين الحصول على نفس المبلغ من أجل البقاء في الإسماعيلية خاصةً أن الشامي وعماد حمدي قد حصلا على عدة عروض محلية منها وخارجية .

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