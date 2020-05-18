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شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يشعل فتيل الفتنة داخل أروقة الدراويش والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
تسبب الدولي العراقي همام طارق في مشكلة كبيرة داخل أروقة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وذلك بسبب تجديد عقود بعض اللاعبين .
وعلم موقع " الخليج 365 " أن بعض لاعبي الفريق الأصفر رفضوا تمديد عقودهم مع الفريق وذلك بسبب ضعف المقابل المادي الذي قدمته الإدارة .
وتنتهي عقود بعض اللاعبين مثل محمد الشامي وعماد حمدي بنهاية الموسم الجاري ورفض الثنائي تمديد عقودهم بسبب عقد العراقي همام طارق.
ويحصل المحترف العراقي على مبلغ 6 مليون جنية كراتب سنوي وهو المبلغ الذي يرى زملائه أنه كبير للغاية ومبالغ فيه .
وطالب بعض اللاعبين الحصول على نفس المبلغ من أجل البقاء في الإسماعيلية خاصةً أن الشامي وعماد حمدي قد حصلا على عدة عروض محلية منها وخارجية .
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