شكرا لقرائتكم مؤقتة الطائرة تستفسر من الأولمبية عن الأندية أصحاب حق التصويت بالعمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن إرسال طلب إلى اللجنة الأولمبية للاستفسار عن الأندية و مراكز الشباب التى لها حق التصويت فى الجمعية العمومية الغير عادية للإتحاد المنتظر إنعقادها شهر يونيو القادم وفقا لتصور اللجنة المؤقتة للإتحاد لتعديل بعض بنود اللائحة بعد إرسال صياغتها للجنة الأولمبية ووزارة الشباب و الرياضة .

وقال سامح حمدى أنه تم الإنتهاء من صياغة البنود التى تم تعديلها فى إجتماع المجلس الذى عقد يوم السبت الماضى و يمتد إلى اليوم الأثنين لمناقشة الموقف المالى للإتحاد ، فضلا عن وضع تصورات عودة النشاط بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء فى إجتماع أمس بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تبحث اللجنة سيبحث سبل عودة النشاط و التدريبات و تحديد موعد إنتهاء المسابقات.

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وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة اجتماع أمس السبت المناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

فيما عقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.