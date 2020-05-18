شكرا لقرائتكم جيرالدو يتلقى عرضا من الدوري البرازيلى استعداد للرحيا عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي عرضاً برازيلياً وبالتحديد من أحد أندية الدرجة الثانية هناك تمهيداً للرحيل اليه بداية من الموسم المقبل، واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تسويق اللاعب لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، في الوقت الذي رفض جيرالدو الانتقال لأي نادي مصري أخر حال الرحيل عن الأهلي، كما يمتلك جيرالدو عروضاً من أحد الأندية العربية بجانب عرضاً من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي وهو ما سيحسمه "جناح" الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء ، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلي رسمياً.

ورحب مسئولو الأهلى برحيل جيرالدو لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

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وكانت تقارير صحفية أنجولية قد أكدت أن نادي أول أغسطس يدرس استعادة جناحه جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" إن نادي أول أغسطس ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويفاضل جيرالدو بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط، واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل الماضى قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.