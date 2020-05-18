شكرا لقرائتكم مصدر: مصطفى فتحى يتمسك بالبقاء داخل الزمالك ويرفض عروض الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، تمسكه بالاستمرار فى النادى الأبيض بالموسم الجديد، بعدما تلقى عروضا عبر أحد الوسطاء من عدد من الأندية المحلية التى تهتم بضمه فى الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن اللاعب ينتظر الحصول على فرصته بصورة أساسية مع الزمالك ويستعد لذلك خلال الفترة الجارية التى تشهد التوقف الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حرص اللاعب على خوض برنامج مكثف تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، بعدما حصل على وعدا من المدرب الفرنسى بالدخول فى الحسابات الأساسية للفريق عقب عودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة لذا يحرص على تجهيز نفسه بأفضل صورة خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مع الفريق.

وأعلن مسئولو الزمالك تمسكهم باستمرار مصطفى فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، وهو الأمر الذى يُعد صبعًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

Advertisements

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصول مصطفى فتحى لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.