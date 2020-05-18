شكرا لقرائتكم أحمد حسن كوكا متسائلا: أخويا الكبير فى أى شبه بينى وبينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، جمعته بشقيقه الأصغر، وتساءل كوكا قائلاً "أخويا الكبير فى أى شبه بينى وبينه".

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى قد استعجلت فتوى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا، لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 4 بداية من الموسم المقبل، كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبى حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، لذا جاء اسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل.

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط فى الأهلى ضم كوكا، خاصة أنه لاعب دولى ويقدم مستويات متميزة فى الملاعب الأوروبية، إلا أن هناك تياراً معارضاً لفكرة ضم المهاجم الدولى، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطنى فى السنوات الماضية ولم ينجح فى تقديم أى إضافة.

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لم يغب كوكا عن المنتخب المصرى مع مختلف الفئات العمرية، حيث مثل المنتخب المصرى تحت 17 عامًا، بعدها تم استدعائه لصفوف منتخب الشباب خلال بطولة إفريقيا 2013 بالجزائر، والتى فاز بها الفراعنة، وسجل كوكا خلالها هدفين، بعدها صعد لمونديال الشباب ليسجل أيضا هدفين، الأول فى مرمى العراق، والثانى فى مرمى المنتخب الإنجليزى، كما شارك مع المنتخب الأول خاصة فى ولاية الارجنتينى هيكتور كوبر.

و لعب كوكا معارا إلى نادى أولمبياكوس اليونانى وتألق مع الفريق، إلا أنه عاد إلى سبورتنج براجا ليتعرض لإصابة قوية فى الركبة أبعدته عن المشاركة فى المباريات، قبل أن يعود وينضم للنادى اليونانى مجددا.