شكرا لقرائتكم أحمد بلال ساخرا: الزمالك كسب بطل القرن في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال مهاجم النادى الأهلى السابق، على إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر مسئولو الأبيض تشكيل لجنة للتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لإثبات أحقية الزمالك باللقب الذى استحوذ عليه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى 2001.

وكتب بلال عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": معرفش الناس ليه اتضايقت لما الغندور قال نادى الزمالك بطل القرن.. عادى على فكرة هو مش الزمالك كسب بطل القرن فى السوبر.. خلاص يبقى الزمالك بطل القرن"، وكان الزمالك قد تغلب على الأهلى فى كأس السوبر المصرى بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.





وأعاد مسئولو نادى الزمالك تفجير أزمة نادى القرن، والتأكيد على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة فتح ملف نادى القرن الإفريقي، حيث يرون أن النادى الأبيض أحق بلقب نادى القرن من الأهلي، بسبب عدد البطولات القارية التى حققها الفريق الأبيض فى الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000، وأنه الأحق من الأهلي.

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واتهم مسئولو نادى الزمالك مصطفى مراد فهمى سكرتير عام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" السابق مسئولية مجاملة الأهلي، وإعداد تصنيف نقاط مفصل لمنح اللقب للنادى الأهلي، باعتباره كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء، ووالده لاعب سابق فى صفوف الأهلي.

فكرة نادى القرن جاءت لمسئولى الكاف على هامش مرور 30 عاما على تنظيم البطولات القارية، وكذلك على هامش إقامة بطولة أمم إفريقيا 1994 بتونس، حيث جاءت الفكرة عن طريق مصطفى مراد فهمي، الذى يتهمه الموالين لنادى الزمالك بمحاباة النادى الأحمر على ناديهم، على الرغم من أن الأهلى رفض المشاركة فى البطوت الإفريقية مدة 4 سنوات من عام 1995 إلى عام 1998.