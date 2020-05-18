كشف المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، خالد العطوي، عن موقف لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق وليد أزارو.
وقال العطوي، في تصريحات صحفية نقها موقع "صدى البلد"، إن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون في الاتفاق، ماعا المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي.
وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أشارت إلى رغبة نادي الاتفاق، في شراء عقد أزارو من الأهلي بشكل نهائي.
وشدد العطوى، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا اللاعب المغربي وليد أزارو المعار من نادي الأهلي.
وقال: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته".
وأكد العطوي أن كل ما تردد عن نية نادى الاتفاق في شراء عقد اللاعب ليس له أساس من الصحة.
وكان أزارو قد انتقل من الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وانتقل أزارو إلى الأهلي في صيف عام 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. أزارو يعود إلى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.