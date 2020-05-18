رسمياً.. أزارو يعود إلى الأهلي

كشف المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، خالد العطوي، عن موقف لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق وليد أزارو.

وقال العطوي، في تصريحات صحفية نقها موقع "صدى البلد"، إن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون في الاتفاق، ماعا المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي.

وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أشارت إلى رغبة نادي الاتفاق، في شراء عقد أزارو من الأهلي بشكل نهائي.

وشدد العطوى، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا اللاعب المغربي وليد أزارو المعار من نادي الأهلي.

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وقال: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته".

وأكد العطوي أن كل ما تردد عن نية نادى الاتفاق في شراء عقد اللاعب ليس له أساس من الصحة.

وكان أزارو قد انتقل من الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وانتقل أزارو إلى الأهلي في صيف عام 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.