شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الزمالك كسب الأهلي بطل القرن فى السوبر يبقى هو نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى السابق، اندهاشه من إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر مسئولو الأبيض تشكيل لجنة للتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لإثبات أحقية الزمالك باللقب الذى استحوذ عليه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى 2001.

وكتب أحمد بلال، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "معرفش الناس ليه اتضايقت لما الغندور قال نادى الزمالك بطل القرن.. عادى على فكره.. هو مش الزمالك كسب بطل القرن فى السوبر.. خلاص يبقى الزمالك بطل القرن"، وكان الزمالك قد تغلب على الأهلى فى كأس السوبر المصرى بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.

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أحمد بلال

وأعاد مسئولو نادي الزمالك تفجير أزمة نادي القرن، والتأكيد على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي، حيث يرون أن النادي الأبيض أحق بلقب نادي القرن من الأهلي، بسبب عدد البطولات القارية التي حققها الفريق الأبيض في الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000، وأنه الأحق من الأهلي.

واتهم مسئولو نادي الزمالك مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق مسئولية مجاملة الأهلي، وإعداد تصنيف نقاط مفصل لمنح اللقب للنادي الأهلي، باعتباره كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء، ووالده لاعب سابق في صفوف الأهلي.

فكرة نادي القرن جاءت لمسئولي الكاف على هامش مرور 30 عاما على تنظيم البطولات القارية، وكذلك على هامش إقامة بطولة أمم إفريقيا 1994 بتونس، حيث جاءت الفكرة عن طريق مصطفى مراد فهمي، الذي يتهمه الموالين لنادي الزمالك بمحاباة النادي الأحمر على ناديهم، على الرغم من أن الأهلي رفض المشاركة في البطوت الإفريقية مدة 4 سنوات من عام 1995 إلى عام 1998.