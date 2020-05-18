شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تنتظر أزارو في الأهلي بعد عودته من الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى، العديد من السيناريوهات، بعد إعلان ناديه السعودى رحيله بمجرد انتهاء إعارته وصرف النظر عن فكرة شرائه بشكل نهائي، ويُناقش مسئولو الأهلى مصير أزارو لتحديد موقفه فى ظل وجود رفض السويسرى رينيه فايلر استمراره بالقلعة الحمراء، ومن أبرز هذه السيناريوهات :

تمديد عقد وليد أزارو

يحاول مسئولو الأهلي إقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب، خاصة أنه يتبقى في عقده مع الأهلي موسم واحد فقط، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة المهاجم المغربي لصفوف الأهلي.

البيع النهائي في أوروبا والخليج

تلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم وراء تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة فى الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي، كما تلقى التوربيد المغربي عرضاً من أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة.

Advertisements

تأمين أزارو ضد الرحيل للأندية المصرية

ويسعى مسئولو الأهلي لتأمين أزارو بشكل يمنع انتقاله لأى نادٍ مصري خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء، ويأتي التفكير في تأمين المهاجم المغربي بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك فى الحصول على خدمات وليد آزارو بالموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلي رداً على قيام الأخير بضم محمود عبد المنعم "كهربا" في يناير الماضي بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضي دون رغبة الأبيض.