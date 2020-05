شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجى يستعيد ذكريات معسكر الأهلى ليلة المباراة ويعلق: الكرة وحشتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى، ذكريات معسكرات المباريات، ونشر صورته بالطاقم الرياضى داخل أحد الفنادق ليلة المباراة وعلق قائلا، "الكرة وحشتنى". ويحرص بادجى على المساهمة فى بعض أعمال الخير خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة إحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام"، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام معلقًا عليه: "This how I spend my journey today" ما يعنى: "هكذا أقضى رحلتى اليوم".

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسري، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.

وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجاى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل فى حالة ضم لاعب أجنبى بدلاً منه كما رفض المدرب السويسرى عودة المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع فى الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات، وأضاف مهاجم النادى الأهلي، "شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس".