شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: مفيش حد ينفع بطل القرن غير الأهلى.. والسولية أحسن لاعب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاء ميهوب وحد من أفضل المواهب والأساطير الكروية فى مركزه كلاعب وسط فى تاريخ الكرة المصرية والنادى الأهلى، أطلق عليه ألقابا عديدة، أبرزها بلاتينى مصر، بدأ حياته بالمشاركه فى مونديال العالم للشباب عام ٨١ وكان أحد نجوم المنتخب الوطنى الحاصل على بطوله كأس الأمم الأفريقية 86 إلى أن ختم حياته الكرويه بالصعود والمشاركه فى مونديال 90.

حصل ميهوب على 20 بطولة بواقع 19 بطولة مع النادى الأهلى 7 دورى عام و5 كأس مصر و2 دورى الأبطال الأفريقى و3 كأس الكؤوس الأفريقية وبطولة آفروأسيويه والدوره التنشيطية عام 90وبطوله امم افريقيا مع المنتخب الوطنى 86 بالإضافه لحصوله على العديد من الجوائز كافضل لاعب خط وسط فى مصر من خلال اختياره عبر العديد من الاستفتاءات الرياضيه فى فتره الثمنينات فضلا على كونه كان أحد هدافى مباريات القمه بين الاهلى والزمالك.

فلا أحد ينسى من جماهير الكرة المصرية هدفه التاريخى بقميص النادى الأولمبى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى الأسبق والذى أبكى به الملايين من الجماهير الحمراء.

تواصل سوبر كورة مع مع أيقونه المارد الأحمر فى حقبه الثمانينات علاء ميهوب فكان هذا الحوار الحصرى والمختلف.

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وقال علاء ميهوب، إنه يتمنى عودة النشاط الكروى ولكن باحترازات طبية وتنظيم وترتيبات على أعلى مستوى من الاحترافية والحماية لكل عناصر اللعبة لذا أتمنى نجاح التجربة الألمانية لأنها هتفرق كتير قوى فى مستقبل الكرة فى العالم.

وعن فتح مسؤولى الزمالك ملف نادى القرن التاريخى، أكد علاء ميهوب، أن الأهلى هو نادى القرن الماضى والحالى، غير أن الأهلى يعد بالبطولات أكثر أندية العالم حصولا على البطولات حاليا وأعتقد أن الموضوع قتل بحثا بقالوا ٢٠ سنة سواء من مسؤولى الكاف أو الفيفا.

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