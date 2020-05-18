نجم النصر يتغنى بأهدافه ويستعيد " الأيام الخوالي "

الإثنين 18 مايو 2020

تغنى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الحاصل على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بأهدافه التي سجلها في مسيرته مع الفرق التي دافع عن قمصانها .



وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام ومن خلال خاصية " الاستوري " نشر المغربي عبد الرزاق حمد الله بالحصيلة التهديفية الكبيرة التي سجلها خلال مسيرته الكروية حتى الآن .

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وسبق وأن قدم السفاح المغربي نفسه بصورة لافته على الساحة العربية وذلك للموسم الثاني مع العالمي حيث كان واحد من العوامل الأساسية في تتويج فريقه بلقب الدوري الموسم الماضي .

ونجح حمد الله في حصد لقب الهداف برقم قياسي لم يتم تسجيله وسيبقى طويلاً وهو 35 هدف ويتصدر جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 18 هدفاً بعد مرور 22 جولة فقط قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان السبب في التذكير بالأهداف بعد أن وجه له أحد المتابعين سؤال مفاده كم سجلت من الأهداف خلال مسيرتك ؟ ليجيب عليه المغربي 232 هدفاً حتى الآن ومزال الخير إن شاء الله .