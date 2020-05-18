عاجل.. حقيقة إلغاء الدوري السعودي

الإثنين 18 مايو 2020

فجر عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لرابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن رد على الأنباء التي تزعم إلغاء الدوري السعودي للموسم الجاري .



وفي تصريحات لصحيفة " الرياضية " أكد الحميدي نفيه التام لإلغاء البطولة خلال الإجتماع الأخير الذي جمع بين رؤساء الأندية يوم أمس الأحد والفكرة لم يتم طرحها من الأساس خلال هذا الإجتماع .

وشدد على أن عملية عودة الدوري مرة أخرى وإستئنافه سوف تخضع أولاً للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة مثل وزارة الصحة والتي سوف تضع بعض القوانين والإجراءات الإحترازية لمكافحة " فيروس كورونا " .

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وأكدت الصحيفة نفسها إلى أن رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد تسلمت يوم أمس الأحد بعض التوصيات من الأندية حول العقبات التي سوف تواجههم في حالة إستكمال المنافسة .

وأعطت الرابطة الأندية 48 ساعة من أجل تقديم التوصيات عقب الإجتماع الأخير الذي جرى يوم الخميس الماضي .