مفاجأة.. نجم بايرن ميونخ يفتح النار على نيمار

الإثنين 18 مايو 2020

شن البرازيلي جيوفاني البير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني السابق هجوم عنيف على مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد رحيله عن برشلونة .



وكان نيمار قد رحل إلى برشلونة في صيف العام 2017 صوب حديقة الأمراء في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم ووصل سعرها إلى 222 مليون يورو.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها جيوفاني للـموندو ديبورتيفو أكد أن برشلونة لا يجب عليه التوقيع مع نيمار مرة أخرى خاصةً أن اللاعب كان سيئاً في تعامله مع الإدارة .

وأردف " نيمار فضل أن يغادر الفريق الكتالوني بالطرق الغير مشروعة عن طريق دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده فكيف يريد أن يكون الأفضل في العالم وهو يلعب في فريق بحجم باريس سان جيرمان ؟

وأنهى تصريحاته أن اللاعب يجب عليه الفوز بدوري أبطال أوروبا في فريق مثل ريال مدريد أو برشلونة إن أراد الحصول على الكرة الذهبية وليس في فريق مثل البي إس جي .