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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة لامبارد للاحتفاظ بويليان وجيرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
أكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، أنه يأمل أن يتمكن من تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الشهر المقبل، لفترة قصيرة من أجل إنهاء الموسم المتوقف بسبب جائحة كوفيد 19 بنفس التشكيلة الحالية.
ينتهي تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط البرازيلي ويليان، والمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، في 30 يونيو (كانون الثاني) حزيران.
ويرغب لامبارد في إنهاء الموسم بنفس العناصر التي بدأت المسابقة، إذ يحتل حالياً المركز الرابع، ويحلم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال لامبارد لموقع النادي: "لدينا بعض اللاعبين الكبار في هذا الموقف، لذا فإني أراقب هذا الأمر بجدية".
وأضاف: "اللاعبون الذين تنتهي عقودهم قدموا خدمات رائعة، ولديهم مشاعر رائعة نحو النادي، لكن بكل تأكيد هم يفكرون في أنفسهم فيما يتعلق بموقفهم، وضرورة اتخاذ القرار الصحيح".
وتابع: "أتمنى حدوث هذا النقاش حتى يصبح بوسعهم البقاء معنا، لأنه إذا لعبنا مرة أخرى، سأتمنى أن أملك نفس التشكيلة التي كانت جاهزة طوال الموسم، لكن سنرى كيف ستسير الأمور".
واختتم: "الصحة والسلامة أهم شيء لكن يجب علينا التفكير أيضاً في حالة اللاعبين فيما يتعلق بالإصابات، وكيف يمكن أن نحاول المضي قدماً بينما لا نعرف موعداً محددًا لمباراتنا المقبلة".
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