هذا ما قاله مولر بعد انتصار بايرن على يونيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

صرح توماس مولر نجم بايرن ميونخ، عقب غوز البافاري على يونيون برلين، بهدفين مقابل لا شئ في إطار الجولة 26 من "البوندسليغا"، أنه يدرك أن الأعين ستراقب بشدة حاليا لاعبي الدوري، أكثر من باقي القطاعات في البلاد، وذلك في إشارة لقواعد السلامة لمحاربة كورونا.



قال مولر: "عندما يسير شخص في طريق، يتذكر هناك كنت أقوم بشيء ما، ولكني أتوقف عندما أدرك أن الأوضاع تغيرت".

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وأضاف: "على كل الأحوال، الجميع يبذل مجهوداً كبيراً لتجنب العدوى، واكن علينا ألا ننسى أن الجميع يراقبنا بشدة أكثر من أي جزء في ألمانيا، وعلينا التصرف بشكل مثالي".

وحول غياب الجماهير، أقر الدولي السابق بأن هذا الأمر قد يكون قلل من فرص فريق يونيون برلين أمامهم.

وأوضح: "كانوا متأخرين بهدف، وجاءت لهم فرصة محققة من ركلة ركنية، ولو كان هناك جماهير لصنعت الفارق، يجب علينا الإقرار بهذا".