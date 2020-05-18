شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى لحل أزمة لسعد الجزيرى بشكل ودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان للجوء للحلول الودية فى أزمة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق حال موافقة اللاعب ، وسلم مسئولو النادى الإسماعيلى، نصر عزام المحامى الدولى حافظة مستندات قضية لسعد الجزيرى تمهيداً لدراستها قبل البدء فى إجراءات الطعن ، واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى فى قضية لسعد الجزيرى لدى الفيفا، وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم.

يأتى قرار مجلس الإسماعيلى بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق النادى فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار.

ولا يعد هذا الملف هو الأول الذى ينجح نصر عزام فيه داخل الإسماعيلى، حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى، كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الإسماعيلى لدورى الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف باستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الأفريقى التونسى .

كما كلفت ادارة الاسماعيلى نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم الإسماعيلى 20 مليون جنيه لنادى النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب إبراهيم حسن

وكان الجزيرى الذى انضم للاسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار فى يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

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الإسماعيلى رد على هذه الأحاديث وقتها ببيان رسمى جاء فيه:

"أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسى لسعد الجزيرى نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة فى ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يومًا بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهرى المستحق عن فبراير الماضي، إضافة إلى جواز سفره الذى كان بحوزة النادى بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبى فى وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدورى أبطال افريقيا".

"ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية فى مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذى يعد تلاعبًا من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادى مجانًا".

"ويؤكد المجلس أن الجناح التونسى تم وضعه على قائمة الانتظار فى يناير الماضي، وذلك بناءً على توصيات من الجهاز الفنى للفريق بعد تراجع مستواه الفنى بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفًا، مشيرًا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادى قيمة عقده كاملًا وليس عن هذا الموسم".

"ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وقد رحل لاعبون كثر آخرهم النيجيرى أوكيكى أفولابى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا دون حدوث أى مشاكل". "لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التى تكفل إعادة الحق لأصحابه بعد الأكاذيب التى قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إثارة وبلبلة الرأى العام دون وجه حق".