شكرا لقرائتكم بادجى يستعيد ذكريات معسكرات الأهلى : "الكورة وحشتنى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد السنغالى اليو بادجى مهاجم الأهلى ذكريات معسكرات المباريات حيث نشر صورته بالطاقم الرياضى داخل إحدى الفنادق ليلة المباراة وعلق قائلا : " الكورة وحشتنى" ، ويحرص بادجى على المساهمة فى بعض أعمال الخير، خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة أحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام"، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام معلقًا عليه: "This how I spend my journey today" ما يعنى: "هكذا أقضي رحلتي اليوم".

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسري، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.

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وأغلق السويسري ريينه فايلر المدير الفني للأهلي ملف رحيل السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي، وأعلن المدير الفني أن بادجي مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفني للأهلي أن الرباعي الأجنبي في الفريق، وهو التونسي على معلول والمالي آليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي والسنغالى آليو بادجي لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل في حالة ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات ، وأضاف مهاجم النادى الأهلي، "شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس".