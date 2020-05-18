شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : أمنيتى فى ليلة القدر أن يشفى الله كل مريض يتألم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى فى ليلة القدر، شفاء كل مريض يعانى من المرض الشديد، حيث كتب رسالة عبر حسابه على انستجرام قائلا : "أمنيتى فى ليلة القدر أن يشفى الله كل مريض يتألم شفاء عاجلا غير أجل ، قولوا أمين" وعلق قائلا : "يارب ان شاء الله".



مؤمن زكريا

ويتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى تطورات قضية مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل الالتزام بجميع مستحقات اللاعب والوقوف بجواره خلال محنة المرض الحالية، حيث حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

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وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار، وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل،

وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.