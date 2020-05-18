شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يبحث سيناريوهات عودة النشاط فى اجتماع المجلس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأثنين ، اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعها الممتد من أول أمس السبت لمناقشة الموقف المالى للإتحاد ، فضلا عن وضع تصورات عودة النشاط بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء فى إجتماع أمس بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تبحث اللجنة سيبحث سبل عودة النشاط و التدريبات و تحديد موعد إنتهاء المسابقات.

وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة اجتماع أمس السبت المناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

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فيما عقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.