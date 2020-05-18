شكرا لقرائتكم تريزيجية : لا تستسلم علي الاطلاق .. الاشياء الجميله تأخذ وقتآ كن صبورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حسن "تريزيجية" نجم أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر صورة من المباراة الودية التي جمعت الفراعنة بمنتخب البرتغال قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، في إطار خطة إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم، والتي انتهت بخسارة مصر بنتيجة 2/1، بعد مباراة قوية قدمها نجوم الفراعنة.

ونشر تريزيجية صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، خلال إحدى الكرات المشتركة في اللقاء، وعلق عليها " لا تستسلم علي الاطلاق .. الاشياء الجميله تأخذ وقتآ كن صبورا".



تريزيجية

في سياق متصل، انضم فريق طرابزون سبور التركى إلى سباق التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى، بعدما سبق وأبدى كل من بشكتاش وجالطة سراى رغبتيهما فى ضم الجناح المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال موقع "ينياكيت" التركى، إن طرابزون، الذى يرغب فى بناء فريق قوى بالموسم الجديد، وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة المطلوبين على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

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وقالت الصحيفة عن الصفقة المحتملة إنها ستكون ذات تأثير قوى فى الدورى التركى، خاصة أن تريزيجيه سبق له الظهور بشكل مميز مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا فى الصيف الماضي.

من ناحية أخرى، كشف محمود حسن تريزيجيه، عن عاداته فى شهر رمضان المبارك، والذى يستغله الفرعون المصرى فى التقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وأضاف تريزيجيه، أسرتى كانت السبب الرئيسى فى ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعوننى على الاستمرار، وإذا بحثت وراء نجاح أى شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت.

وتابع نجم الفراعنة، الصلاة أكثر الأعمال التى أحبها فى رمضان، أختم المصحف كل شهرين فى الأيام العادية، وفى رمضان يجب أن تختم المصحف مرة أو مرتين لأن ثوابه يكون أعظم.

واختتم نجم أستون فيلا قائلا، رمضان فرصة لا ينبغى إهدارها ويجب استغلال الشهر المبارك فى القرب من الله بالأعمال الصالحة والقرب من الأهل، والاستماع إلى نصائحهم.