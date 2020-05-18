وكيل محمد صلاح يكذب هاني رمزي بشأن عرض ريال مدريد

نفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صحة التصريحات التي أدلى بها مساعد مدرب منتخب مصر السابق، هاني رمزي، بشأن تقديم نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً لضم الفرعون.

وكتب عباس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قال فيها: "صلاح لم يناقش أي خطط تخص مستقبله مع أي مدرب سابق".

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وكان رمزي قد صرح مؤخراً، خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورت"، بأنه "عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر (مدرب منتخب مصر السابق)، كان لدينا تدريب في سويسرا في مارس من عام 2018، وأبلغني صلاح حينها، أن ريال مدريد قدم له عرضاً".

وأضاف: "في الحقيقة كان العرض جيداً، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحاً هناك".

وتألق صلاح مع ليفربول في موسم 2017/2018، حيت توّج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما اختير كأفضل لاعب في "البريميرليج".