شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يحذر جماهير الأهلى من "أكونت مضروب" لزوجته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، جماهير ناديه من "أكونت مضروب" عبر إنستجرام يتحدث بلسان زوجته وينقل معلومات مغلوظة عنه وعن زوجته. ويستغل ياسر إبراهيم فرصة الحجر المنزلى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، فى قضاء وقت ممتع مع العائلة التى تقيم بمحافظة الدقهلية.

وفى وقت سابق، نشر ياسر إبراهيم فيديو عبر حسابه على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات للحفاظ على لياقته فى وجود أبنائه الذين شاركوا معه فى المران.

لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.

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وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائى أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتتش الأنجليزى ومنتخبنا الوطني، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب انبى ومنتخبنا الأوليمبي، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كافة الخيارات الأخرى التى عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.

واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازى فى بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولى أكد على رغبته فى استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزى وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلى أنه فى حال عودته ستكون وجهته الأهلى الذى خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجى من جديد عبر بوابة الدورى الإنجليزي، فى الوقت الذى وقع أسامة جلال على عقد مبدئى للانتقال للأهلي، فى الوقت الذى تحاول إدارة الأهلى انهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة انبي.