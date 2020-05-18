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مؤقتة الطائرة تناقش سيناريوهات عودة النشاط فى اجتماع المجلس اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اليوم الاثنين، اجتماعها الممتد من أمس الأول السبت لمناقشة الموقف المالى للاتحاد، فضلا عن وضع تصورات عودة النشاط بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء فى اجتماع أمس بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار ، حيث تبحث اللجنة سيبحث سبل عودة النشاط والتدريبات وتحديد موعد انتهاء المسابقات.

وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة اجتماعا، السبت، المناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

فيما عقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.

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