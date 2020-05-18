شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..باهر المحمدى "حائر" ما بين عروض الخليج و الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن باهر المحمدى نجم النادى الإسماعيلى الحالى يواجه حالة من الحيرة قبل الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل رغبته الشديدة فى عدم مواصلة مشواره الكروى داخل جدران قلعة الدراويش والتفكير فى اللعب لنادى جماهيرى مثل النادى الأهلى الذى تتردد أنباء عن نيته فى ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل ، خاصة أنه لاعب قوى فى مركز الدفاع و يمتلك خبرات قوية من خلال مسيرته الكروية .

وتلقى باهر المحمدى عرضين من الدورى الإماراتى للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب تلقى عرضاً من العين والوحدة الإماراتيين، حيث يتمسك مسئولو الناديين بإتمام الصفقة والدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة الإسماعيلى التى يرتبط اللاعب بتعاقد مستمر معها لمدة ثلاث سنوات قادمة.

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ويرحب المحمدى بالرحيل عن الدراويش بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، لاسيما بعد رفض النادى الاصفر عدة عروض سابقة للاعب .

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الإسماعيلي باهر المحمدى فى الصور التالية :



























