شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينعى ناجى إبراهيم رئيس القطاع الطبى بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الدكتور ناجى إبراهيم رئيس القطاع الطبى للناشئين بالقلعة الصفراء، ونشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر إنستجرام صورة الطبيب الراحل وعلقت قائلة، "ينعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الطبيب ناجى إبراهيم رئيس القطاع الطبى للناشئين بالنادى، وتقلد الطبيب الجليل مسئولية الرعاية الطبية بقطاع الناشئين بالدراويش لسنوات عديدة"، وغادر عالمنا أمس الأحد الطبيب ناجى إبراهيم بعد صراع مع المرض.

على الجانب الآخر، رفض الاتحاد العربى لكرة القدم ، بشكل رسمى، المقترح الذى تقدم به مسؤولو فريق الإسماعيلى المصرى، والذى طالب فيه بإلغاء النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وتقدم الإسماعيلى بطلب للاتحاد العربى بإعلان رباعى نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أبطالا لهذه النسخة، وتوزيع جائزة الفائز بالتساوى بينهم، بعد انتشار فيروس كورونا.

وتأهل الإسماعيلى المصرى للدور نصف النهائي، وفاز ذهابًا على الرجاء المغربى بهدف نظيف، قبل إلغاء مواجهة العودة رغم سفر الفريق للأراضى المغربية فى مارس الماضى، بينما يلتقى فريقا الشباب والاتحاد السعوديان فى نصف النهائى أيضًا.

ووفقاً لما ذكره موقع "le360" المغربي، فإن الاتحاد العربى يرفض مقترح الإسماعيلى ويصر على استكمال النسخة الحالية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الوصول إلى المربع الذهبي.

وينتظر الاتحاد العربى قرار الاتحادين المصرى والمغربى لمصير كرة القدم، والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الأفريقى من أجل تحديد تواريخ لإجراء المباريات المتبقية.

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ويرفض الاتحاد العربى أيضا صرف المستحقات المالية الخاصة بالتأهل إلى المربع الذهبى للأندية الأربعة، حيث يرغب فى معرفة مصير النسخة الحالية قبل اتخاذ أى قرار.

الاسماعيلي ينعي