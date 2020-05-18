تريزيجية يستعيد ذكرياته مع رونالدو ويعلق: "لا تستسلم على الإطلاق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، ذكريات المباراة الودية التى جمعت الفراعنة بمنتخب البرتغالى قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب آنذاك، فى إطار خطة إعداد المنتخب الوطنى لكأس العالم، والتى انتهت بخسارة مصر بنتيجة 2/1، بعد مباراة قوية قدمها نجوم الفراعنة.

ونشر تريزيجيه صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، خلال إحدى الكرات المشتركة فى اللقاء، وعلق عليها، "لا تستسلم على الإطلاق.. الاشياء الجميله.. تأخذ وقتآ. كن صبورا".

فى سياق متصل، انضم فريق طرابزون سبور التركى إلى سباق التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى، بعدما سبق وأبدى كل من بشكتاش وجالطة سراى رغبتيهما فى ضم الجناح المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد.



تريزيجية ورنالدو



تريزيجية

وقال موقع "ينياكيت" التركى، إن طرابزون، الذى يرغب فى بناء فريق قوى بالموسم الجديد، وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة المطلوبين على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

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وقالت الصحيفة عن الصفقة المحتملة إنها ستكون ذات تأثير قوى فى الدورى التركى، خاصة أن تريزيجيه سبق له الظهور بشكل مميز مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا فى الصيف الماضي.

من ناحية أخرى، كشف محمود حسن تريزيجيه، عن عاداته فى شهر رمضان المبارك، والذى يستغله الفرعون المصرى فى التقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وقال تريزيجيه فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حلو بس"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس عبر قناة dmc: كان حلمى أكون لاعب كرة قدم منذ الصغر، واجهت تحديات كثيرة فى مسيرتى منذ بدايتها، الموهبة وحدها ليست كافية قد تكون موهوب جداً ولكن هناك من هو أقل موهبة ويجيد الحفاظ على صحته والتطوير من أدائه ليتخطاك فى مهنتك، لأنه لديه هدف.

وأضاف تريزيجيه، أسرتى كانت السبب الرئيسى فى ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعوننى على الاستمرار، وإذا بحثت وراء نجاح أى شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت.

وتابع نجم الفراعنة، الصلاة أكثر الأعمال التى أحبها فى رمضان، أختم المصحف كل شهرين فى الأيام العادية، وفى رمضان يجب أن تختم المصحف مرة أو مرتين لأن ثوابه يكون أعظم.

واختتم نجم أستون فيلا قائلا، رمضان فرصة لا ينبغى إهدارها ويجب استغلال الشهر المبارك فى القرب من الله بالأعمال الصالحة والقرب من الأهل، والاستماع إلى نصائحهم.