إقرار البروتوكول الطبي يؤجل استئناف التدريبات الجماعية لأندية "كالتشيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 (د ب أ):

تقرر تأجيل موعد استئناف الأندية الإيطالية تدريباتها الجماعية بعدما فشلت اللجنة العلمية التابعة للحكومة في إقرار المبادئ التوجيهية للرياضات الجماعية في الوقت المناسب، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الرياضة أن الموافقة على بروتوكول جديد لفيروس كورونا ربما تُمنح اليوم الاثنين، مما أدي لتأجيل تدريبات الفرق لمدة 24 ساعة.

في الوقت نفسه، ستكون الفرق قادرة على مواصلة التدريب بشكل فردي في معسكراتها، وهو الامر المسموح به منذ الرابع من مايو وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في تخفيف الغلق الشامل للبلاد الذي استمر لشهرين.

وكانت هناك نقطة خلاف بين الوزارة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورابطة الدوري، والأندية وهي أن يتدرب كل مجموعة اللاعبين والطاقم لمدة اسبوعين في العزل وحقيقة أن أطباء الفرق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية عن العدوى المحتملة.

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ووفقا لـ"أنسا"، تقدمت الرابطة باقتراح يتضمن إجراء المزيد من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا.

واشتكى وزير الرياضة فينشينزو سبادافورا مطلع هذا الاسبوع من طلبات متناقضة على ما يبدو من أندية دوري الدرجة الأولى لتخفيف بروتوكول فيروس كورونا.

وقال :"استئناف التدريبات الجماعية سيتم وفقا لبروتوكول لم نتقدم به لا أنا ولا اللجنة العلمية التابعة للحكومة ولكن، قبل شهر، تقدم لي به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والرابطة".

وأضاف :"أنا الآن متفاجئ لمعرفتي بأن الرابطة لديها صعوبات في تطبيق البروتوكول الذي تقدموا به، في الاغلب بسبب تراجع الأندية، ولكن هذا ليس شيئا طلبناه. أدركوا الآن أن بعض الاندية لا يوجد لديها مرافق تدخل فيها العزل".

وخططت رابطة الدوري الإيطالي لاستئناف الدوري يوم 13 يونيو المقبل وفقا لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة.