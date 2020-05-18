رياضة | إنبي يسعى لضم أول صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يسعى لضم أول صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي إنبي لضم إسلام صالح، لاعب وسط الفريق الأول للكرة لنادي نادي إف سي مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت التقارير أن مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة زكريا السيد، قرر تقديم عرض رسمي لنادي مصر، عقب حسم مصير النشاط الرياضي، في ظل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن إنبي يخطط للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي، بعدما قدم آداء جيد في الدور الأول من هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد إنبي هو أحدث المنضمين للصراع على إسلام صالح، والذي ارتبط اسمه مؤخرا، بالزمالك والاتحاد وسموحة السكندري.

وينتهي عقد إسلام صالح مع نادي إف سي مصر، في نهاية الموسم المقبل، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية، 150 ألف يورو.

يذكر أن صالح انضم إلى صفو إف سي مصر، في بداية الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في 15 مباراة، تنوعت بين 14 مباراة في الدوري، ومباراة في كأس مصر، ولم يحرز أي أهداف، فيما صنع هدفت واحدا.

وخاض اللاعب 84 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، طوال مسيرته الكروية، صنع خلالهم هدفين، ولعب 8 مباريات ببطولة كأس مصر.

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كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الجبلاية لإمكانية استكمال الدوري المصري للموسم الحالي حال قررت الدولة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار اليوم في المؤتمر الصحفي بأن الانشطة الرياضية ستعود بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بعد توقف قارب على 3 أشهر.

وقال العطار في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"ناك أكثر من سيناريو مقترح، ومنها استئناف الدوري كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية".

وأضاف :"الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين، ولكن التكلفة المالية قد تكون عائق أمام المسئولين في استئناف مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع"تعرضنا لأزمات كثيرة من بعد ثورة 2011، ولدينا من الخبرات الكثير للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن أمس بان مصير الدوري المصري سواء باستكماله من عدمه سيتم تحديده في منتصف يونيو المقبل.