رياضة | الزمالك يفضل لاعبي الدوري المحلي لتدعيم صفوفه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفضل لاعبي الدوري المحلي لتدعيم صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأندية المصرية حاليًا لتدعيم صفوفها بلاعبين يحملون في أسلوب لعبهم المستويات والدرجات الفنية المطلوبة.

وبين اختيار الأسماء المحلية و الأجنبية، استقر نادي الزمالك في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا، على عدم التعاقد مع اللاعبين الأجانب، إلى حين تحسن الأوضاع .

ورفض نادي الزمالك تدعيم المراكز التي يحتاجها خلال الميركاتو الصيفي المقبل بلاعبين أجانب، والبحث عن لاعبين سوبر في هذه المراكز بين أندية الدوري.

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واستقر مسؤولو الزمالك بعد التشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق.

وأكد كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، أن الفريق في منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالي.

كما أنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى مدير الكرة في النادي فيما يخص متطلبات الموسم الجديد في حالة إلغاء الموسم الحالي.



