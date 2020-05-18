رياضة | 4 أسباب قوية تدفع ريال مدريد لعدم ضم هالاند

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 أسباب قوية تدفع ريال مدريد لعدم ضم هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، بقوة كبيرة مع استئناف بطولة "البوندسليغا" في زمن فيروس كورونا، حيث كان مفتاح فوز "أسود الفيستيفاليا" ضد شالكه 4-0.

يعتبر هالاند الهدف الأعلى لريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة.

وقامت صحيفة ماركا الإسبانية بتحليل ما إذا كان سيكون توقيعاً جيداً أم لا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة عن الأسباب وراء ضرورة التعاقد مع هالاند، والأسباب وراء ضرورة عدم التعاقد معه أيضاً.

وسيتعين على ريال مدريد ضم هالاند لأربعة أسباب:

1- أرقامه: منذ انضمامه إلى دورتموند في يناير، سجل 10 أهداف في 9 مباريات في بطولة الدوري الألماني.

2- العمر المثالي: في عمر 19 عاماً، لدى هالاند الكثير من الوقت للتطور، وتقديم أفضل ما لديه في نادٍ مثل ريال مدريد.

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3- رأس حربة صريح: يفتقر ريال مدريد إلى المهاجم الحقيقي رقم 9 في تشكيلتهم الحالية، زين الدين زيدان لديه كريم بنزيما لكنه نوع مختلف من المهاجمين، وسيكون هالاند موضع ترحيب كبير للمدرب الفرنسي.

4- دورتموند فريق يبيع نجومه: من المعروف أن بروسيا دورتموند يبيع أفضل لاعبيه في السنوات الأخيرة، وهو ما سيسهل رحيل هالاند نحو ريال مدريد.

وفي الوقت نفسه، لماذا لا يجب على ريال مدريد التعاقد مع هالاند؟

1- التوقيت المناسب: يمكن للنرويجي أن يتطور مع بروسيا دورتموند بشكل أكبر، وينضج أكثر، ويكتسب الخبرات قبل أن يتخذ خطوة كبيرة لريال مدريد.

2- الضغط: اللعب لريال مدريد هو ضغط لا مثيل له، يمكن أن يكون عمر هالاند الصغير شيئاً إيجابياً، ولكنه بنفس الوقت سلبياً.

3- البدء بشكل أساسي: يحتاج لاعب مثل هالاند إلى اللعب بانتظام من أجل التطور، وفي بروسيا دورتموند يمكن أن يكون الرجل الرئيسي في السنوات القليلة المقبلة، في ريال مدريد لا شيء مضمون، ومن الممكن على لوكا يوفيتش أن يخبره بذلك.

4- مكان مثالي: يجد هالاند نفسه في النادي المثالي للتطور أكثر، وهو أفضل مكان لمزيد من التطور قبل الانتقال إلى ريال مدريد كنجم حقيقي في المستقبل.