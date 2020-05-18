رياضة | تصريحات مولر بعد فوز بايرن ميونخ على يونيون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مولر بعد فوز بايرن ميونخ على يونيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح توماس مولر نجم بايرن ميونخ، عقب غوز البافاري على يونيون برلين، بهدفين مقابل لا شئ في إطار الجولة 26 من "البوندسليغا"، أنه يدرك أن الأعين ستراقب بشدة حاليا لاعبي الدوري، أكثر من باقي القطاعات في البلاد، وذلك في إشارة لقواعد السلامة لمحاربة كورونا.

قال مولر: "عندما يسير شخص في طريق، يتذكر هناك كنت أقوم بشيء ما، ولكني أتوقف عندما أدرك أن الأوضاع تغيرت".

وأضاف: "على كل الأحوال، الجميع يبذل مجهوداً كبيراً لتجنب العدوى، واكن علينا ألا ننسى أن الجميع يراقبنا بشدة أكثر من أي جزء في ألمانيا، وعلينا التصرف بشكل مثالي".

وحول غياب الجماهير، أقر الدولي السابق بأن هذا الأمر قد يكون قلل من فرص فريق يونيون برلين أمامهم.

وأوضح: "كانوا متأخرين بهدف، وجاءت لهم فرصة محققة من ركلة ركنية، ولو كان هناك جماهير لصنعت الفارق، يجب علينا الإقرار بهذا".

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نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره يونيون برلين بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

تقدم ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليعود للتسجيل من جديد مع العملاق البافاري في أول مباراة بعد استئناف النشاط الكروي للبايرن.

وضاعف بافارد النتيجة للبايرن في الدقيقة 80 بتسديدة قوية سكنت شباك يونيون برلين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ في قمة المسابقة الألمانية برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستأنف مباريات البوندسليجا أمس السبت.