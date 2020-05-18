رياضة | مفاجآت بالجملة.. تعرف على الراحلين من باريس سان جيرمان هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة.. تعرف على الراحلين من باريس سان جيرمان هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث ينتهي عقود بعض اللاعبين وأيضا سوف يرحل البعض بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

حيث أن توماس توخيل مدرب الفريق استقر على عدم تفعيل بند شراء اللاعب الأرجنتيني ماورو ايكاردي من فريق إنتر ميلان وعودته في نهاية الموسم.

وسوف ينتهي عقود الثلاثي (ايدنسون كافاني - تياجو سيلفا - توماس مونييه) في الصيف، وهم ثلاثي أساسي في الفريق الباريسي خلال السنوات الماضية، ولم يصل مسئولو الفريق لاتفاق من أجل تجديد عقودهم.

ويدخل الشك في عقول إدارة النادي الباريسي بسبب رغبة فريق برشلونة في ضم نيمار دا سيلفا، وأيضا فريق ريال مدريد الذي يريد ضم كيليان مبابي مهاجم النادي.