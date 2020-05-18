رياضة | صفقات الصيف.. 3 لاعبين مرشحين للانتقال إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقات الصيف.. 3 لاعبين مرشحين للانتقال إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعض التدعيمات من الإدارة إلى الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ويرى مدرب السيتي بأن الفريق أصبح بحاجة لصفقات جديدة خاصة في ظل تراجع مستوى النادي هذا الموسم وخسارة البريميرليج بشكل كبير.

واستقر مانشستر سيتي على التعاقد مع سيميدو ظهير ايمن فريق برشلونة الإسباني لتعويض رحيل كانسيلو هذا الصيف، وأيضا ضم مدافع جديد من البريميرليج ما بين (ناثان آكي لاعب بورنموث - دانك لاعب برايتون).

وسوف يتعاقد فريق مانشستر سيتي مع لاعب وحيد في مركز خط الوسط الهجومي ليكون بديل ديفيد سيلفا الذي اقترب من الرحيل وهو حسام عوار لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي.