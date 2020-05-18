رياضة | شروط الزمالك للتفريط في فرجاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط الزمالك للتفريط في فرجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية تونسية، عن شروط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لرحيل فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك منذ عامين، قادما من فريق النصر السعودي.

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وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن الزمالك قد حدد 3 شروط لرحيل فرجاني ساسي، على رأسها موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتابعت الصحيفة، أن الشرط الثاني الذي حدده الزمالك هو ضرورة الحصول على البديل المناسب لفرجانى ساسى القادر على تعويض مكانه داخل الفريق.

وأتمت الصحيفة، أن الشرط الثالث الذي حددته إدارة الزمالك هو الحصول على مقابل مالي كبير مقابل الاستغناء عن فرجاني ساسي.