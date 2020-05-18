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رياضة | نصيحة مفاجئة من تشافي إلى برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نصيحة مفاجئة من تشافي إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم تشافي هيرنانديز نجم نادي برشلونة السابق ومدرب نادي السد القطري نصيحه إلى ناديه السابق بشأن التعاقد مع نجمي قارة إفريقيا.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "برشلونة ليس في حاجة لخدمات أوباميانج وماني بل يحتاج النادي إلى ضم أسماء أخرهم غيرهم في الصيف القادم".

وتابع تشافي: " وكذلك استبعد التعاقد مع ماني لعدم حاجة النادي في لاعب جناح يجيد التحولات السريعة واستغلال الفراغات".

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وأنهى تشافي هيرنانديز تصريحاته قائلا: " أفضل ضم البرازيلي دا سيلفا أو الألماني جنابري، لأن برشلونة يجب أن يتعاقد مع الأجنحة المهارية القادرة على اللعب في وبين الخطوط".

وكان نادي برشلونة قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع بير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وساديو ماني نجم في الصيف القادم لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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