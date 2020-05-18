بعد ظهور قميصه في «البرنس».. مانشستر سيتي يعلّق: «مش أخلاقنا دي يا دياب»

علّق الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللغة العربية على مشهد الفنان دياب في مسلسل "البرنس" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2020 .
وظهر دياب في حلقة أمس الأحد مرتدياً قميص نادي مانشستر سيتي، قبل أن يشتبك مع الفنان محمد رمضان ضمن أحداث المسلسل.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي صورة لدياب من المسلسل وهو يرتدي القميص السماوي، وعلّق عليها مازحاً: "مش أخلاقنا دي يا دياب".
يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من: محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".
يشار إلى مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي خلف المتصدر ليفربول، قبل توقف مسابقة البريميرليج بسبب تفشي فيروس كورونا.
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