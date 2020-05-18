شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يركز على صفقات الدورى المصرى بعد الابتعاد عن سباق الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد وذلك بعد التشاور مع الفرنسى كارتيرون حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق مع انتظار رأى كارتيرون لحسم تلك المسألة حيث أجل مسؤولو الزمالك حسم الصفقات أيضا بالاتفاق مع كارتيرون لحين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالى الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث أكد كارتيرون إن الفريق فى منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالى، إلا إنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى فيما يخص متطلبات الموسم الجديد فى حالة إلغاء الموسم الحالى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يسعى كارتيرون للتركيز مع لاعبى الفريق ومتابعة حالتهم وتنفيذهم للبرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى.