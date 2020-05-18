شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد دخول سباق ضم لاعبين اجانب .. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترفض إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، دخول سباق لضم لاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لكون الفريق يضم 7 لاعبين أجانب فى قائمته وهم التونسى فرجانى ساسى والكونغولى كابونجو كاسونجو والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم إلى جانب الثلاثى المعار لأندية أخرى وهم المغربى حميد أحداد، المعار للرجاء البيضاوى والإيفوارى رزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندرى، والنيجيرى معروف يوسف، المعار للمقاولون العرب، لذا سيبحث الزمالك عن تعزيز صفوفه فى الموسم الجديد بلاعب أجنبى جديد على أقصى تقدير إلا لو طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ضم لاعب آخر خاصة إن إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون تستهدف الحفاظ على الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقى وأوناجم فى الموسم المقبل، لذا لن يكون هناك سباقا لضم لاعبين أجانب جدد.

وينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بشأن الاحتياجات الخاصة بالموسم المقبل للتحرك نحو إتمامها بصورة رسمية بعدما أكد الفرنسى أنه لا يمكنه فى الوقت الحالى تحديد احتياجاته أو رأيه فى اللاعبين الحاليين وتقييمه النهائى بشأن عدد من الأمور انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حيث تسبب توقف الدورى، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لتجنب انتشار فيروس كورونا فى تمهل كارتيرون فى إعداد تقرير النهائى بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

وينتظر كارتيرون موقف الدورى وكذلك منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات نصف نهائى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، لأجل غير مُسمى، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق الدوريات الكبرى فى الكثير من دول العالم، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى، فى نصف النهائى الإفريقى.