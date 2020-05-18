محمد صلاح يخرق الحجر الصحي

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خرق محمد صلاح، نجم فريق خرق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول، إجراءات الحجر الصحي المفروض عليه داخل منزله من قبل ناديه الإنجليزي، وخرج لركوب الدراجة. ونشر «صلاح» صورة له عبر حسابه فيسبوك وهو يقود دراجته الخاصة في أحد الشوارع الخالية من المارة. Advertisements وقد وضع الفريق الإنجليزي جميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي في حجر صحي داخل منازلهم، حيث يؤدون الحصص التدريبة بشكل فردي. وينتظر عشاق الريدز عودة الدوري الإنغليزي من جديد بعد توقف بسبب انتشار فيروس كوفيد19 خاصة وأن الفريق متصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط. مواضيع قد تهمك :

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