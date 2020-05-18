محمد صلاح يخرق الحجر الصحي

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ونشر «صلاح» صورة له عبر حسابه فيسبوك وهو يقود دراجته الخاصة في أحد الشوارع الخالية من المارة.
وقد وضع الفريق الإنجليزي جميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي في حجر صحي داخل منازلهم، حيث يؤدون الحصص التدريبة بشكل فردي.
وينتظر عشاق الريدز عودة الدوري الإنغليزي من جديد بعد توقف بسبب انتشار فيروس كوفيد19 خاصة وأن الفريق متصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط.
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