شكرا لقرائتكم خبر عن "زيادة وسيلة المواصالات" لكل فريق ضمن احترازات اتحاد الكرة لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدد من الإجراءات فى حالة استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة ، و تضمنت الإجراءات حال عودة الدوري أن يتم تخصيص اتوبيسين لكل فريق لنقل اللاعبين قبل وبعد المباريات خاصة وانه لن يسمح للاعبين بالجلوس بجوار بعضهم في الاتوبيس علي ان يستقل كل 25 فردا أتوبيسا واحداً علما بان كل فريق يضم ما يقرب من 50 فردا في المباراة الواحدة من بين لاعبين ومدربين وأعضاء جهاز طبي وإداري وعمال غرف خلع الملابس .

كما كلّفت اللجنة الخماسية الثنائي حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمتابعة تفاصيل الدوري الالماني " البوندزليجا" والتجربة الألمانية في عودة الدوري تحسبا لصدور قرار بعودة الدوري بهدف الاستفادة من التجربة ونقلها للدوري المصري خاصة وأن هناك إجراءات لم تظهر علي الشاشات مثل تعقيم غرف خلع الملابس وتواجد اللاعبين بها والإجراءات الخاصة بالحكام وغيرها .

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