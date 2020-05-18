رياضة | جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة ليفركوزن وبريمن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة ليفركوزن وبريمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الاثنين نادي بايرليفركوزن نظيره فريق فيردر بريمن ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل هذه المباراة:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة

4- لايبزج – 51 نقطة

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة

6- فولفسبورج – 39 نقطة

7- فرايبورج – 37 نقطة

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8- شالكة – 37 نقطة

9- هوفنهايم – 35 نقطة

10- كولن – 33 نقطة

11- هيرتا برلين – 31 نقطة

12- يونيون برلين – 30 نقطة

13- إينتراخت فرانكفورت 30 نقطة

14- أوجسبورج – 27 نقطة

15- ماينز – 27 نقطة

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة

17- فيردر بريمن – 18 نقطة

18- بادربورن – 17 نقطة