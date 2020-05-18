رياضة | الزمالك يرفض الصفقات التبادلية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض الصفقات التبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخول أي من اللاعبين في صفقة تبادلية مع أي نادي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر مسؤولي القلعة البيضاء تقرير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن طلباته بالنسبة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون أنه لا يستطيع تحديد طلباته في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويأمل في عودة النشاط من أجل تحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها.

ويتابع كارتيرون حالة جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.